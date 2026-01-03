Haryana News: कैथल में पिकअप गाड़ी चोरी का आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी भी बरामद

जागरण संवाददाता, कैथल। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने एक पिकअप गाड़ी चोरी के मामले में एक आरोपित रोशन लाल को काबू कर लिया। एवीटी की टीम लगातार वाहन चोरों को पकड़ रही है। गाड़ी चोरी हो या बाइक चाेरी यह टीम गिरोह को पकड़कर वाहन भी बरामद कर रही है। अपने कार्यों के लिए टीम को एसपी उपासना की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सीवन गेट कैथल निवासी राजेश वर्मा की शिकायत के अनुसार 25 दिसंबर को शाम के समय काम से वापस आने के बाद उसने उसकी पिकअप गाड़ी घर के पास खड़ी कर दी थी। सुबह पांच बजे देखा तो वहां गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी को चोरी कर लिया गया था। इस बारे में शहर थाना में केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआइ प्रदीप कुमार की अगुवाई में एएसआइ अशोक कुमार की टीम ने की।