    कैथल डबल मर्डर: बहन की शादी के लिए चाहिए थे पैसे, तो 5 लाख रुपये में कर दी हत्या

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    कैथल के पाई गांव में हुए डबल मर्डर मामले में, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन हत्या में शामिल थे, एक ने शरण दी, ...और पढ़ें

    बहन की शादी के लिए चाहिए थे पैसे, पांच लाख रुपये के लिए की थी हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। गांव पाई में 19 दिसंबर को हुए डबल मर्डर के मामले में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम पांच आरोपितों को काबू कर चुकी है। इनमें तीन आरोपित हत्याकांड में शामिल था, एक आरोपित ने शरण दी थी और एक आरोपित ने अवैध हथियार सप्लाई किए थे। पकड़े गए आरोपितों को पुलिस ने पांच दिन के रिमांड पर लिया हुआ है और शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

    टीम ने गांव पाई निवासी राहुल और विजय, झज्जर के गांव बहु निवासी कुलदीप, रेवाड़ी निवासी रविंद्र और काकौत निवासी सन्नी को पकड़ा है। पूछताछ के बाद आरोपित कुलदीप को जेल भेजा जा चुका है।

    पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि आरोपित राहुल और कुलदीप गुरुग्राम किसी कंपनी में एक साथ काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और कुलदीप अकसर गांव पाई में राहुल के पास आता रहता था। राहुल ने करीब छह महीने पहले कुलदीप के साथ दूसरे पक्ष के लोगों की हत्या का प्लान बनाया था। इसके लिए कुलदीप को पांच लाख रुपये देने की बात कही थी। कुलदीप को अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए थे।

    मृतक राजेंद्र की हत्या में आरोपित कुलदीप अन्य आरोपितों के साथ था। राजेंद्र की हत्या करने के बाद राहुल से आठ हजार रुपये लेकर कुलदीप चला गया था। आरोपित रविंद्र अन्य आरोपित कुलदीप व राहुल का दोस्त है। रविंद्र ने उन्हें बागपत उत्तरप्रदेश से एक अवैध असला दिलवाने में सहायता की थी। आरोपित सन्नी आरोपित राहुल व विजय का दोस्त है।

    आरोपितों को उत्तरप्रदेश से अवैध कारतूस सन्नी ने दिलवाए थे। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित राहुल व विजय का

    कौत निवासी सन्नी के पास गए और सन्नी ने ही उनकी पिहोवा किसी जगह छिपने में सहायता की थी। आरोपित राहुल ने हत्या की वारदात में प्रयुक्त अवैध पिस्टल भी सन्नी को दे गया था।