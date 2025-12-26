कैथल में अवैध निर्माण पर नगर पालिका सख्त, तीन पर एफआईआर, 30 को नोटिस

सुनील जांगड़ा, कैथल। बिना नक्शा पास करवाए भवन निर्माण और अतिक्रमण करने वाले भवन मालिकों के विरुद्ध नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध निर्माण करने वाले तीन भवन मालिकों पर एनफोर्समेंट थाना में केस दर्ज किए जा चुके हैं। पांच भवन मालिकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के लिए लिखा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब 30 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 19 नोटिस दुकानदारों को जारी किए गए हैं जिन्होंने बाजार में अतिक्रमण किया हुआ है। नगर परिषद की तरफ से एक स्पेशल टीम का गठन किया हुआ है जो नोटिस देकर आ रही है। अवैध निर्माण पर घरों और दुकानों के आगे नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं।

भवन मालिकों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं। बिना नक्शा पास करवाए निर्माण कार्य करने से नप की आय भी प्रभावित हो रही है। लोग नप के पास नक्शा पास करने के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। शहर में कई जगहों पर चार से पांच मंजिला तक भवन निर्माण कर रहे हैं। नप की तरफ से कार्रवाई करने को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों को लिखा जा चुका है। यहां तक कि बिना अनुमति लिए शहर में पोस्टर और बैनर लगवाने वालों के विरुद्ध भी केस दर्ज करवाया जाएगा। नप की तरफ से चार लोगों या फर्म के विरुद्ध थाने में लिख कर दिया जा चुका है।

आइजी कालेज के पास और चौधरी मार्बल के पास भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके नक्शे पास नहीं हुए हैं। भवन मालिकों को नप की तरफ से दो बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिले थे। हालांकि पिछले कुछ महीनों से नक्शा पास करने वाला पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस कारण भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पोर्टल ठीक से काम ना करने के कारण आवेदन नप के पास ही अटके रहते हैं।

कई बार भेजे जा चुके हैं नोटिस शहर में भवन निर्माण करने के लिए नगर परिषद से नक्शा पास करवाना होता है। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों से एनओसी लेनी होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी नक्शा पास होता है। इस समय शहर में कई जगहों पर बड़े-बड़े शोरूम और दुकानें बनाई जा रही हैं। कुछ निर्माण कार्य तो अवैध एरिया में ही किए जा रहे हैं।

इन भवन मालिकों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस भेजने के बाद नप अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव भी आ जाता है। करनाल रोड आइजी कालेज के पास, चीका रोड चौधरी मार्बल के पास, ढांड रोड सती वाटिका सहित शहर में अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहां बड़े-बड़े शाेरूम बनाए जा रहे हैं।

नप टीम ने सभी जगहों पर मौके का निरीक्षण किया था। भवन निर्माण से पहले नगर परिषद से अनुमति नहीं ली गई थी और कुछ जगहों पर अवैध जगह पर निर्माण किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ ने नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। भवन को लेकर जो नक्शा दिया जा रहा है उसके अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं।