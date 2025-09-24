Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में IPS उपासना ने 50वीं SP के रूप में संभाला कार्यभार, अपनाएंगी जीरो टॉलरेंस नीति; सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:52 PM (IST)

    कैथल में 2017 बैच की आईपीएस उपासना ने 50वें एसपी के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने पहले भी कैथल में सेवाएं दी हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने महिला सुरक्षा और नशे की रोकथाम को प्राथमिकता बताया। उपासना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और अपराध नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने जनता से पुलिस को सहयोग करने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image
    आईपीएस उपासना ने कैथल की 50वीं एसपी के रूप में संभाला कार्यभार

    जागरण संवाददाता, कैथल। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2017 बैच की आइपीएस उपासना ने बुधवार को कैथल के 50वें एसपी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। एसपी उपासना पूर्व में भी 18 सितंबर 2023 से 17 अगस्त 2024 तक बतौर कैथल एसपी सेवाएं दे चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी आरटीसी भोंडसी से कैथल एसपी के तौर पर ज्वाइन करने के बाद आइपीएस उपासना ने जिले में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशे की रोकथाम को प्राथमिकता देने की बात कही।

    एसपी उपासना ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाएगी। अपराध की रोकथाम व अपराधियों पर विशेष रूप से लगाम लगाने व आमजन की जानमाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

    कैथल में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने, नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने सहित सभी अपराधों की रोकथाम के लिए एक प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। आज के समय में नशे का प्रचलन, साइबर अपराधों में बढ़ोतरी और सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिन पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से समय-समय पर नशा जागरुकता, साइबर जागरुकता, यातायात नियम जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में जागरुकता लाई जाएगी।

    महिला संबंधित मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया जाएगा। एसपी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना बेखौफ होकर पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

    आमजन से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस का सहयोग करने की अपील की। ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। पुलिस कर्मचारी किसी भी विभागीय दिक्कत के संबंध में उनसे मिल सकते है। उनकी प्रत्येक विभागीय दिक्कत का तत्काल निवारण किया जाएगा।