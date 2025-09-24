कैथल में IPS उपासना ने 50वीं SP के रूप में संभाला कार्यभार, अपनाएंगी जीरो टॉलरेंस नीति; सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत

जागरण संवाददाता, कैथल। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2017 बैच की आइपीएस उपासना ने बुधवार को कैथल के 50वें एसपी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। एसपी उपासना पूर्व में भी 18 सितंबर 2023 से 17 अगस्त 2024 तक बतौर कैथल एसपी सेवाएं दे चुकी हैं।

एसपी आरटीसी भोंडसी से कैथल एसपी के तौर पर ज्वाइन करने के बाद आइपीएस उपासना ने जिले में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशे की रोकथाम को प्राथमिकता देने की बात कही।

एसपी उपासना ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाएगी। अपराध की रोकथाम व अपराधियों पर विशेष रूप से लगाम लगाने व आमजन की जानमाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

कैथल में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने, नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने सहित सभी अपराधों की रोकथाम के लिए एक प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। आज के समय में नशे का प्रचलन, साइबर अपराधों में बढ़ोतरी और सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिन पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से समय-समय पर नशा जागरुकता, साइबर जागरुकता, यातायात नियम जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में जागरुकता लाई जाएगी।