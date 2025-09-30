पूंडरी में बाहर ताला लगाकर अंदर बनाए जा रहे थे chatter-patter, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापा मारा तो मच गया हड़कंप

मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने कैथल के चीमा कॉलोनी में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से चटर-पटर पटाखों की 139 पेटियां और पटाखे बनाने का सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री मालिक कृष्ण कुमार मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार दिनेश कुमार की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की।

संवाद सहयोगी, पूंडरी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने कैथल रोड स्थित चीमा काॅलोनी में पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। बाहर ताला लगाकर अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। टीम ने चटर-पटर पटाखे की 139 पेटी समेत पटाखा बनाने का सामान बरामद किया है। हालांकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया।

मुख्यमंत्री उडऩदस्ता के निरीक्षक रोहताश सिंह ने बताया कि चीमा कॉलोनी के एक मकान में पटाखे बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री उडऩदस्ता जींद की टीम ने तहसीलदार दिनेश कुमार डयूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में चीमा कालोनी स्थित कृष्ण कुमार पुत्र हरिकेश निवासी करोड़ा के मकान पर छापा मारा।