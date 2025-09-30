Language
    पूंडरी में बाहर ताला लगाकर अंदर बनाए जा रहे थे chatter-patter, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापा मारा तो मच गया हड़कंप

    By Surender Kumar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:16 PM (IST)

    मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने कैथल के चीमा कॉलोनी में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से चटर-पटर पटाखों की 139 पेटियां और पटाखे बनाने का सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री मालिक कृष्ण कुमार मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार दिनेश कुमार की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की।

    कैथल रोड स्थित चीमा काॅलोनी में पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी।

    संवाद सहयोगी, पूंडरी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने कैथल रोड स्थित चीमा काॅलोनी में पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। बाहर ताला लगाकर अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। टीम ने चटर-पटर पटाखे की 139 पेटी समेत पटाखा बनाने का सामान बरामद किया है। हालांकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया।

    मुख्यमंत्री उडऩदस्ता के निरीक्षक रोहताश सिंह ने बताया कि चीमा कॉलोनी के एक मकान में पटाखे बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री उडऩदस्ता जींद की टीम ने तहसीलदार दिनेश कुमार डयूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में चीमा कालोनी स्थित कृष्ण कुमार पुत्र हरिकेश निवासी करोड़ा के मकान पर छापा मारा।

    मकान पर ताला लगा हुआ था, जिस पर वार्ड नंबर 16 के पार्षद दीपक कुमार की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। जब टीम ने वहां तलाशी ली तो तैयार किए हुए छोटे पटाखे चटर-पटर सहित पटाखे बनाने का सामान बरामद हुआ। टीम को मौके से चटर पटर पटाखे की 139 गत्ता पेटी व अन्य सामान बरामद किया गया, जबकि मकान मालिक कृष्ण कुमार मौके से फरार है। पुलिस ने उडऩदस्ता टीम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।