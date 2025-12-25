कैथल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार; पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस की तरफ से अवैध हथियार रखने वाले आरोपितों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दस दिनों में ही पांच से ज्यादा मामलों में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपितों को पकड़ा है।

उनसे हथियारों के साथ-साथ कारतूस भी बरामद हो रहे हैं। ये आरोपित कोई न कोई वारदात करने की फिराक में रहते हैं। युवाओं में अवैध हथियार रखने का क्रेज बढ़ रहा है। युवक सस्ते दामों पर अवैध हथियार खरीद लेते हैं और उनसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में ढांड थाना पुलिस ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अवैध असला बरामदगी के एक मामले की आगामी जांच ढांड थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में एएसआई सिकंदर की टीम ने की।