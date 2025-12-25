कैथल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार; पूछताछ जारी
कैथल पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। ढांड थाना पुलिस ने मोहना निवासी हर्ष को गिरफ्ता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस की तरफ से अवैध हथियार रखने वाले आरोपितों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दस दिनों में ही पांच से ज्यादा मामलों में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपितों को पकड़ा है।
उनसे हथियारों के साथ-साथ कारतूस भी बरामद हो रहे हैं। ये आरोपित कोई न कोई वारदात करने की फिराक में रहते हैं। युवाओं में अवैध हथियार रखने का क्रेज बढ़ रहा है। युवक सस्ते दामों पर अवैध हथियार खरीद लेते हैं और उनसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में ढांड थाना पुलिस ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अवैध असला बरामदगी के एक मामले की आगामी जांच ढांड थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में एएसआई सिकंदर की टीम ने की।
टीम ने आरोपित गांव मोहना निवासी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। बता दें की 22 दिसंबर को ढांड थाना पुलिस के एचसी नरेंद्र कुमार व एएसआइ भान सिंह की टीम ने कुरुक्षेत्र से ढांड रोड पर स्थित अखिलेश ढाबा पर दबिश देकर आरोपित चीमा कॉलोनी पूंडरी निवासी नवीन को काबू किया था। आरोपित नवीन से अवैध पिस्टल, दो मैगजीन व 19 कारतूस बरामद हुए थे। आरोपित नवीन से जानकारी मिली थी कि उसे यह असला आरोपित हर्ष ने सप्लाई किया था।
