कैथल: राइस मिल में बड़ा हादसा, हाइड्रा मशीन के पलटने से महिला मजदूर की मौत
कैथल के तितरम गांव में एक राइस मिल में हाइड्रा मशीन पलटने से 40 वर्षीय महिला कविता देवी की दुखद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कैथल। गांव तितरम से खेड़ीशेरू के रास्ते पर स्थित एक राइस मिल में हाइड्रा मशीन के पलटने से नीचे दबी महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर गांव के सरपंच व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तितरम थाना पुलिस की टीम ने भी मौके का दौरा किया।
महिला की पहचान गांव शेरूखेड़ी निवासी करीब 40 वर्षीय कविता देवी के रूप में हुई। हादसा देर शाम का है। सूचना मिलने पर आसपास के गांव से काफी लोग एकत्रित हो गए। महिला अपने पीछे तीन बच्चे छोड़ गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।