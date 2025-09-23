कैथल: राइस मिल में बड़ा हादसा, हाइड्रा मशीन के पलटने से महिला मजदूर की मौत

कैथल के तितरम गांव में एक राइस मिल में हाइड्रा मशीन पलटने से 40 वर्षीय महिला कविता देवी की दुखद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव तितरम से खेड़ीशेरू के रास्ते पर स्थित एक राइस मिल में हाइड्रा मशीन के पलटने से नीचे दबी महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर गांव के सरपंच व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तितरम थाना पुलिस की टीम ने भी मौके का दौरा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला की पहचान गांव शेरूखेड़ी निवासी करीब 40 वर्षीय कविता देवी के रूप में हुई। हादसा देर शाम का है। सूचना मिलने पर आसपास के गांव से काफी लोग एकत्रित हो गए। महिला अपने पीछे तीन बच्चे छोड़ गई। गांव खेड़ीशेरू के सरपंच अनिल कुमार ने बताया कि हादसे के बारे में जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे।

श्री गणेश फूड के नाम से राइस मिल है, जिसमें यह हादसा हुआ है। महिला रोजाना की तरह मंगलवार सुबह भी मजदूरी के लिए मिल में आई थी, लेकिन शाम के समय यह हादसा हो गया। सरकार व प्रशासन से मांग है कि मृतक महिला के परिवार वालों को आर्थिक सहायता की जाए।

वहीं परिवार वालों का आरोप है कि छुट्टी का समय शाम पांच बजे का है, लेकिन इसके बाद भी काम करवाया जा रहा था। मशीन के नीचे दबने से यह हादसा हुआ है। सास ने बताया कि उसकी बहू पिछले दो साल से इस मिल में मजदूरी का काम करती थी।