    कैथल में नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के लेवल लगाकर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:44 AM (IST)

    पूंडरी पुलिस ने फतेहपुर के एक व्यक्ति के खिलाफ नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने और बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कृषि विभाग की टीम ने गोदामों पर छापा मारकर आठ लाख रुपये का कच्चा माल और अन्य सामान बरामद किया। आरोपी सुभाष चंद नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बेच रहा था और बिल पेश करने में विफल रहा।

    नामी कंपनियों के नाम से फर्जी कीटनाशक बनाने वाले पर केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, पूंडरी। पुलिस ने गांव फतेहपुर के एक व्यक्ति के विरुद्ध नामी कंपनियों के नाम से अवैध कीटनाशक दवाई का निर्माण करके बेचने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत पूंडरी थाने में केस दर्ज किया है। कृषि विभाग की टीम व पुलिस ने आरोपित सुभाष चंद के गोदामों से फर्जी कीटनाशक दवाईयां बनाने का करीब आठ लाख रुपये का कच्चा माल व अन्य सामान भी बरामद किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में उपमंडल कृषि अधिकारी सतीश नारा ने कहा है कि ट्रू बडी कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उप कृषि निदेशक कैथल को एक लिखित शिकायत दी थी कि सुभाष चंद्र पुत्र बनारसी दास निवासी फतेहपुर कई नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाईयां बनाकर बेचता है। इस पर उप कृषि निदेशक ने उन्हें उचित कार्रवाई के निर्देश दिए और उन्होंने पुलिस व कंपनी के अधिकारियों सहायक प्रबंधक आशीष जांगड़ा व संजय खडवाल के साथ मिलकर एक टीम गठित की।

    टीम ने करनाल रोड स्थित गणेश मार्केट में सुभाष चंद के दो गोदाम जोकि उसने किराए पर लिए हुए थे उन पर छापा मारा। जहां से कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक दवाइयों को बनाने वाली नामी कंपनियों के खाली कार्टन, खाली बोतलें, कंपनी के नाम की टेप, रैपर, बारकोड, लेबल के अलावा 61 पेटी सिजेटा 12 पेटी बायर, 38 कट्टे कैलडान धानुका व भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया गया।

    पेश नहीं कर पाया कोई बिल टीम ने जब आरोपित सुभाष चंद से पूछताछ की तो वह कोई भी कागजात, बिल या दुकान का पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि कुछ भी पेश नहीं कर सका। टीम सदस्यों ने बताया कि दुकानदार ने नामी गिरामी कंपनियों के उत्पादों रासायनिक कीटनाशकों के नकली लेबल छपवाकर व नकली दवाइयों को बोतलों व डिब्बों में भरकर बाजार में बेचने के लिए भंडारण कर रखा था।

    टीम ने मौके से नकली कीटनाशकों के नियमानुसार सात प्रकार की दवाइयों के तीन-तीन नमूने भी लिए, जिनको परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित सुभाष चंद के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम, कापीराइट एक्ट व ट्रेडमार्क एक्ट सहित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।