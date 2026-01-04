कैथल में साइबर ठगी का शिकार बने शिक्षित युवा, QR कोड और रिफंड के नाम पर उड़ाए हजारों रुपये

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस की तरफ से लोगों को साइबर ठगी से बचाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियानों के बाद भी पढ़े लिखे युवा साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं। कलायत क्षेत्र के दो युवकों से करीब साढ़े 55 हजार रुपये की ठगी की गई है।

एक युवक को राशि वापस करने की बातों में उलझाकर 40 हजार रुपये की ठगी तो दूसरे युवक के पास क्यूआर कोड भेज कर साढ़े 15 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। कलायत थाना पुलिस ने दोनों अलग-अलग केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले मामले में गांव कुराड़ के सचिन ने पुलिस को शिकायत दी कि 10 नवंबर 2025 को उसके पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। इसमें लिखा था कि आपके खाते आठ हजार, दो हजार, 10 हजार व 20 हजार रुपये जमा हो गए। थोड़ी देर में मेरे पास अलग दो नंबरों से काल आई।

काल करने वालों ने कहा कि आपके खाते में गलती से हमारे 40 हजार रुपये जमा हो गए हैं। आप हमें हमारे 40 हजार रुपये वापस कर दो। उसने ईमानदारी दिखाते हुए आरोपित के खाते में 40 हजार रुपये भेज दिए। बाद में पता चला कि उसके पास जो मैसेज आए थे वे फर्जी थे। ऐसा करके ठगों ने उसके साथ 40 हजार रुपये की ठगी कर ली।



दूसरे मामले में गांव बात्ता निवासी राजीव कुमार ने कलायत थाना में शिकायत दी है। शिकायत में बताया कि 24 दिसंबर को उसके मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का काल आया था। काल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम पंकज सिंह भदौरिया बताया था। साथ ही यह भी बताया कि वह गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

उसने पांच रुपये के बदले ज्यादा पैसे देने की बात कही। उसने आरोपित के कहे अनुसार पांच रुपये देने के लिए हां कह दी। उसके बाद आरोपित ने उसके पास एक क्यूआर कोड भेजा और उसमें डिटेल भरने के लिए कहा। उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल भर दी। इस पर आरोपित ने 650 रुपये की पेमेंट उसे गूगल-पे के माध्यम से कर दी। थोड़ी देर बाद फिर काल आया कि आपका खाता रजिस्टर हो गया।