Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में अवैध हथियार रखनेवालों की धरपकड़ जारी, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एक आरोपी को पकड़ा; देसी पिस्तौल बरामद

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    कैथल पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने शहर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    315 बोर देसी पिस्तौल और एक कारतूस सहित आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, कैथल। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी उपासना के निर्देशानुसार चलाई जा रही मुहिम के तहत स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने शहर थाना क्षेत्र से एक आरोपित को काबू किया है। उससे एक 315 बोर देसी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआइ रमेश कुमार की अगुवाई में एएसआइ राममेहर की टीम शाम के समय गश्त के दौरान चंदाना गेट कैथल पर मौजूद थी। जहां पर पुलिस टीम को सूचना मिली की शिवनगर से सिला खेड़ा रोड जींद खनौरी बाईपास के पास एक युवक किसी के इंतजार में खड़ा है। वह अपने साथ अवैध हथियार लिए हुए है। उसको रेड करके काबू किया जा सकता है।

    टीम ने दबिश देकर शक्ति नगर कैथल निवासी मुकेश को काबू कर लिया। जांच के दौरान आरोपित से 315 बोर का अवैध देशी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपित के विरुद्ध शहर थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज करके मौके पर पहुंचे एएसआइ संदीप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।