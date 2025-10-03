कैथल में अवैध हथियार रखनेवालों की धरपकड़ जारी, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एक आरोपी को पकड़ा; देसी पिस्तौल बरामद

कैथल पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने शहर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी उपासना के निर्देशानुसार चलाई जा रही मुहिम के तहत स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने शहर थाना क्षेत्र से एक आरोपित को काबू किया है। उससे एक 315 बोर देसी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआइ रमेश कुमार की अगुवाई में एएसआइ राममेहर की टीम शाम के समय गश्त के दौरान चंदाना गेट कैथल पर मौजूद थी। जहां पर पुलिस टीम को सूचना मिली की शिवनगर से सिला खेड़ा रोड जींद खनौरी बाईपास के पास एक युवक किसी के इंतजार में खड़ा है। वह अपने साथ अवैध हथियार लिए हुए है। उसको रेड करके काबू किया जा सकता है।