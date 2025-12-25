Language
    'अवैध खनन का भाजपाई धंधा', अरावली मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला

    By Rohtash Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खनन माफिया ...और पढ़ें

    अरावली मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कैथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में भाजपा सरकार पर अरावली पर्वत श्रृंखला को अवैध खनन के जरिए तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरावली संरक्षण के नाम पर भाजपा की कागजी खानापूर्ति, जुबानी जमा-खर्च और हेडलाइन मैनेजमेंट के पीछे छिपी असलियत अब सबके सामने है।

    सुरजेवाला ने कैथल से बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा संरक्षित अवैध खनन के काले धंधे ने अरावली का सीना छलनी कर दिया है। यह जीवनदायिनी पर्वत श्रृंखला अब खोखली होती जा रही है। खनन पर रोक के भाजपाई झूठ की हकीकत यह है कि हरियाणा में भारी मशीनों से खुदाई और विस्फोटकों से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि कागजों में संरक्षित'' घोषित अरावली क्षेत्रों को भी खोखला कर अवैध कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। भाजपा की हरी झंडी से खनन माफिया लाल पत्थर, काला पत्थर और लौह अयस्क निकालकर काली कमाई कर रहे हैं। यह भाजपाई पाप'' प्रकृति का गला घोंट रहा है, भूजल स्तर को निगल रहा है और जीवन रेखा को मिटाने पर तुला है।

    सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अरावली को तबाह कर जन-जीवन को खतरे में डालने के पीछे भाजपा का एक ही फंडा है – ''लोग मरें तो मरें, मुनाफा नहीं रुकना चाहिए। भाजपा सरकार खनन माफियाओं को संरक्षण देकर पर्यावरण और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है।

    रणदीप सुरजेवाला ने मांग की कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, जिसे भाजपा अनदेखा कर रही है।