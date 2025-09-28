कैथल में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

कैथल पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पूंडरी थाना क्षेत्र में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने एक आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया जिसके पास से एक अवैध देसी कट्टा .315 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। अवैध असला रखने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी उपासना के निर्देशानुसार मुहिम चलाई जा रही है। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने पूंडरी थाना क्षेत्र से एक आरोपित को काबू किया है। आरोपित से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ एसआई प्रदीप कुमार की अगुवाई में एचसी लखविंद्र सिंह की टीम गांव मोहना अड्डा पर मौजूद थी। टीम को सूचना मिली कि गांव टयोंठा निवासी रवि कुमार अपने पास अवैध असला रखता है।

वह कुछ ही देर में टयोंठा से पैदल होकर दुसैन अड्डा की तरफ आएगा। सूचना के आधार पर टीम ने दुसैन अड्डा रोड पर निगरानी की तो एक युवक को आता देख गुप्तचर ने उसकी पहचान रवि कुमार के रूप में की। पुलिस टीम को देख आरोपित खेतों की तरफ भागने लगा।