    Kaithal News: अमेरिका भेजने के नाम पर 39 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    कैथल में एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने विनीत कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे दुबई के रास्ते मैक्सिको ले जाया गया और वहां प्रताड़ित किया गया। पीड़ित के परिवार से 39 लाख रुपये लेने के बाद भी उसे अमेरिका नहीं पहुंचाया गया जिसके कारण उसे अपनी जान बचाकर वापस आना पड़ा।

    अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर ओमप्रकाश की अगुवाई में एएसआई रोहताश की टीम ने की। टीम ने आरोपित लाखनौरी जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी विनित कुमार उर्फ हन्नी को काबू कर लिया।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फतेहपुर पूंडरी निवासी भारत की शिकायत के अनुसार नवंबर 2024 में रिंकू मैहला निवासी मूंदड़ी व उसके साथियों ने उसे अमेरिका वैध प्रक्रिया से भेजने का झांसा दिया। उनकी 57 लाख रुपये में बात पक्की हो गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता को दुबई का वीजा लगवाकर 17 नवंबर 2024 को शारजाह के रास्ते दुबई भेजा गया।

    वहां से इजराइल, स्पेन और निकारागुआ होते हुए अवैध रूप से मैक्सिको पहुंचाया गया। वहां उसे स्थानीय तस्करों ने प्रताड़ित किया। परिवार से लगातार रुपये की मांग कर धमकियां दी गईं।

    शिकायतकर्ता के परिवार से किस्तों में कुल 39 लाख रुपये आरोपितों को दे दिए थे। इसके बाद भी उसे अमेरिका नहीं पहुंचाया गया। अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसे मजबूरी में अपने खर्चे पर भारत वापस लौटना पड़ा। इस बारे में पूंडरी थाना में केस दर्ज किया गया था। आरोपित विनित कुमार भी वारदात में शामिल है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।