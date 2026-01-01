Language
    कैथल में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर युवक से 11 लाख की ठगी, फर्जी वीजा देकर 10 दिन बाद भारत लौटाया

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)

    कैथल के एक युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। उसे सिंगापुर से इंडोनेशिया भेजा गया, जहां फर्जी वीजा का खुलासा ...और पढ़ें

    युवक को आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी, फर्जी वीजा दिया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवक को आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी की गई है। युवक पहले सिंगापुर में रह रहा था और वहां से उसे इंडोनेशिया भेजा गया था। इंडोनेशिया में दस दिन रखने के बाद वापस भारत भेज दिया गया था।

    ढांड निवासी सोहन लाल की शिकायत पर कानपुर नगर उत्तरप्रदेश निवासी दीपेंद्र सिंह, होशियारपुर पंजाब निवासी साहिल कुमार, दिल्ली निवासी कासिम मोहम्मद और अमित त्रिपाठी के विरुद्ध ढांड थाना में ठगी का केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में बताया कि वह साल 2022 में पढ़ाई के लिए सिंगापुर गया था। वहां अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहा था। दिसंबर 2023 में वाट्सएप के माध्यम से उसकी आरोपितों से बात हुई थी। आरोपितों ने कहा था कि वे युवाओं को विदेश भेजने का काम करते हैं। हम आपको सिंगापुर से आस्ट्रेलिया भेज देंगे और इसके लिए 12 लाख रुपये खर्च होंगे। वह उनकी बातों में आ गया था और उसने आरोपितों को उसके पिता का नंबर दे दिया था।

    जनवरी 2024 में आरोपित उसके पिता के पास घर गए थे। वहां उसके पिता को आश्वासन दिया कि सोहन लाल को एक नंबर में आस्ट्रेलिया भेज देंगे। उसके पिता और भाई ने आरोपितों को कागजात और तीन लाख रुपये नकद दे दिए थे। इसके बाद आराेपित नियमित रूप से बात करने लगे और कहा कि जल्द ही उसे आस्ट्रेलिया भेज देंगे।

    अधिकारियों ने दी फर्जी वीजा की जानकारी

    शिकायत में बताया कि आरोपित पैसे मांगने लगे तो अलग-अलग बार में उनके खातों में आठ लाख रुपये भेज दिए थे। पैसे लेने के बाद उसके पास वीजा भेज दिया गया था। वह 13 जनवरी को सिंगापुर से इंडोनेशिया भेज दिया था। वहां दस दिन रहने के बाद इंडोनेशिया एंबेसी को वीजा दिखाया तो अधिकारियों ने उसे फर्जी बता दिया था।

    इसके बाद वह इंडोनेशिया से वापस भारत आ गया था। ऐसा करके आरोपितों ने उसके साथ 11 लाख रुपये की ठगी की है। आरोपितों ने ना तो उसे आस्ट्रेलिया भेजा और ना ही उसके पैसे वापस किए गए। ढांड थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच एएसआइ राजेंद्र को सौंप दी है।