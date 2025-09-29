कैथल में राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय नीचे गिरने से मजदूर की मौत, परिवार में पसरा मौतम

कैथल में एक राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय 20 फीट ऊंचे केबिन से गिरने से एक मजदूर कुलदीप शर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है उनका कहना है कि सफाई का काम तकनीकी कर्मचारियों का था। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो महीने के बेटे को छोड़ गया है।

जागरण संवाददाता, कैथल। पुराना बाईपास रोड पर स्थित एक राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय 20 फीट केबिन से गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे। इस बारे में जिला पंचकूला निवासी ममेरे भाई मुनीष शर्मा ने बताया कि उसका भाई 35 वर्षीय कुलदीप शर्मा गांव किठाना से अब परिवार सहित कैथल के शिव नगर में रहता था।

रोजाना की तरफ रविवार को भी वह राइस मिल में मजदूर करने के लिए आया था। आरोप है कि मशीन की सफाई का कार्य टेक्निकल कर्मचारियों को होता है, लेकिन कुलदीप को मशीन की सफाई करने के लिए 20 फीट ऊंचे केबिन पर चढ़ा दिया। मशीन की सफाई कार्य करने के दौरान कुलदीप नीचे गिर गया।