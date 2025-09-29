Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय नीचे गिरने से मजदूर की मौत, परिवार में पसरा मौतम

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:40 AM (IST)

    कैथल में एक राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय 20 फीट ऊंचे केबिन से गिरने से एक मजदूर कुलदीप शर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है उनका कहना है कि सफाई का काम तकनीकी कर्मचारियों का था। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो महीने के बेटे को छोड़ गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय नीचे गिरने से मजदूर की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। पुराना बाईपास रोड पर स्थित एक राइस मिल में मशीन की सफाई करते समय 20 फीट केबिन से गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई।

    हादसे के बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे। इस बारे में जिला पंचकूला निवासी ममेरे भाई मुनीष शर्मा ने बताया कि उसका भाई 35 वर्षीय कुलदीप शर्मा गांव किठाना से अब परिवार सहित कैथल के शिव नगर में रहता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोजाना की तरफ रविवार को भी वह राइस मिल में मजदूर करने के लिए आया था। आरोप है कि मशीन की सफाई का कार्य टेक्निकल कर्मचारियों को होता है, लेकिन कुलदीप को मशीन की सफाई करने के लिए 20 फीट ऊंचे केबिन पर चढ़ा दिया। मशीन की सफाई कार्य करने के दौरान कुलदीप नीचे गिर गया।

    इस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल दाखिल करवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतक के स्वजनों का आरोप है कि मिल प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मृतक अपने पीछे पत्नी व दो माह के बेटे को छोड़ गया। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। इस हादसे से परिवार में मातम का माहौल है।