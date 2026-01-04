चंडीगढ़-हिसार हाईवे पर चलती क्रेटा में लगी आग, बाल-बाल बचे तीन यात्री; जलकर खाक हुई गाड़ी

Language
    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:36 AM (IST)

    चलती क्रेटा गाड़ी में लगी आग (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, कलायत। शनिवार देर शाम जम्मू कटरा एक्सप्रेस-वे के पास चंडीगढ़- हिसार राष्ट्रीय मार्ग पर अचानक चलती हुई क्रेटा गाड़ी में आग के शोले धधक उठे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

    निर्मल पब्लिक स्कूल प्रबंध निदेशक अंकुर निर्मल ने बताया कि अचानक पास से गुजर रहे मोटर साइकिल सवार ने गाड़ी में आग सुलगने की जानकारी दी। तुरंत गाड़ी में सवार तीनों लोग वाहन को सड़क के एक साइड करते हुए सुरक्षित बाहर निकले। डायल 112 और दमकल विभाग से संपर्क किया गया। बचाव टीमें मौके पर पहुंची।

    कलायत के दमकल कर्मियों ने स्थिति पर मोर्चा संभालते हुए डीजल टैंक में ब्लास्ट होने से पहले ही आग को काबू कर लिया। आग पर काबू पाने से पहले गाड़ी बुरी तरह से जल चुकी थी। घटना के समय मुख्य मार्ग पर भारी जाम लग गया।

    थाना प्रबंधक बलबीर सिंह के निर्देश पर पुलिस टीमों ने सड़क पर चल रही वाहन चालकों और आम लोगों से घटना से दूरी बनाए की अपील की। लोगों कहना था कि अगर एक्सप्रेसवे पर ही आपात स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम न हो तो यह सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल है।