कैथल में तलाकशुदा महिला से नौकरी दिलवाने के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कैथल। एक तलाकशुदा महिला को कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। आरोपित युवक महिला के घर ही चला गया था और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। उसको कहा था कि जल्द ही नौकरी लग जाएगी और महिला युवक की बातों में आ गई थी। शहर की एक कालोनी निवासी 32 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरोपित युवक अनिल कुमार के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और बाद में उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब वह काम की तलाश कर रही थी। इस दौरान अगस्त माह में उसकी पहचान अनिल के साथ हुई थी। युवक ने कहा था कि उसकी कई अधिकारियों और नेताओं से जान पहचान है।

वह उसको कौशल रोजगार निगम के तहत किसी न किसी विभाग में नौकरी दिलवा देगा। इसके लिए दो सितंबर को आरोपित उसके घर पर पहुंच गया था। आरोपित ने उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती करके दुष्कर्म किया। किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।