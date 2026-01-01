Language
    कैथल में तलाकशुदा महिला से नौकरी दिलवाने के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:38 PM (IST)

    कैथल में एक तलाकशुदा महिला को कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 32 वर्षीय पीड़िता की शिकायत ...और पढ़ें

    तलाकशुदा महिला से नौकरी लगवाने के नाम पर दुष्कर्म, युवक पर केस। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। एक तलाकशुदा महिला को कौशल रोजगार निगम में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। आरोपित युवक महिला के घर ही चला गया था और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे।

    उसको कहा था कि जल्द ही नौकरी लग जाएगी और महिला युवक की बातों में आ गई थी। शहर की एक कालोनी निवासी 32 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरोपित युवक अनिल कुमार के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और बाद में उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब वह काम की तलाश कर रही थी। इस दौरान अगस्त माह में उसकी पहचान अनिल के साथ हुई थी। युवक ने कहा था कि उसकी कई अधिकारियों और नेताओं से जान पहचान है।

    वह उसको कौशल रोजगार निगम के तहत किसी न किसी विभाग में नौकरी दिलवा देगा। इसके लिए दो सितंबर को आरोपित उसके घर पर पहुंच गया था। आरोपित ने उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरदस्ती करके दुष्कर्म किया। किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

    सिविल लाइन थाना की जांच अधिकारी एएसआई सुदेश ने बताया कि इस संबंध में महिला ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।