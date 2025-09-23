कैथल में 75 साल के बुजुर्ग पर लगा 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

Language
    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    कैथल के एक गांव में एक महिला ने 75 वर्षीय बुजुर्ग पर उसकी पोती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार बुजुर्ग उसकी पोती को खाने का सामान देकर कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया है।

    75 साल के बुजुर्ग पर छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के ही 75 वर्षीय बुजुर्ग के विरुद्ध महिला थाना में शिकायत दी है। शिकायत में बुजुर्ग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

    शिकायत में बताया कि उसकी पोती गांव के ही स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि आरोपित बुजुर्ग उसकी पोती को खाने का सामान देकर कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। आरोपित बुजुर्ग उनके पड़ोस में ही रहता है।

    इस संबंध में बच्ची ने स्वजन को बताया और इसके बाद स्वजन ने थाने में शिकायत दी थी। बुजुर्ग बच्चों को खाने की वस्तुओं का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उनके साथ छेड़खानी करता है।

    उसकी पोती के साथ भी आरोपित ने ऐसा ही किया। कुछ दिन पहले जब उसकी पोती स्कूल जा रही थी तो आरोपित ने उसे टाफी देने का लालच देकर अपने पास बुला लिया था। बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की।

    महिला थाना प्रभारी एसआइ वीना ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई है। दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ व मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी।