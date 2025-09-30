Language
    कैथल में दिनदहाड़े दुकान में 3 लाख की चोरी, पुलिस जांच में जुटी

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:37 PM (IST)

    कैथल के किठाना गांव में महादेव सीमेंट स्टोर से दिनदहाड़े 3 लाख रुपये की चोरी हो गई। बाइक सवार दो युवक स्लोचन खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और गल्ले से पैसे लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक योगिंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सामान लेने के बहाने से दुकान से तीन लाख रुपये ले गए दो युवक।

    जागरण संवाददाता, कैथल। बाइक सवार दो युवक एक दुकान से सामान लेने के बहाने गल्ले से तीन लाख रुपये लेकर फरार हो गए। गांव किठाना निवासी योगिंद्र की शिकायत पर राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में बताया कि उनकी महादेव सीमेंट स्टोर के नाम से गांव किठाना में रोहेडा रोड चौक के पास जींद से कैथल रोड पर दुकान है। दुकान का काम उसके पिता दलीप सिंह देखते हैं।

    28 सितंबर को उसके पिता बाहर गए हुए थे और दोपहर करीब सवा दो बजे वह दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक बाइक पर दो युवक वहां आ गए थे। युवकों ने कहा कि उन्हें एक स्लोचन चाहिए।

    उसने सामान लेकर 500 रुपये दे दिए तो उसने 60 रुपये काट कर बकाया पैसे उन्हें दे दिए। बकाया पैसे देते समय युवकों ने उसकी दुकान का गल्ला देख लिया, जिसमें पैसे रखे हुए थे। तभी दूसरा युवक बोला कि उन्हें रिंग के बंडल भी चाहिए हैं। वह सामान उनकी दूसरी दुकान पर था।

    दुकान से सामान लेने के लिए गया तो सभी दोनों युवक अचानक से बाइक पर सवार होकर भाग गए। उसने दुकान का गल्ला चेक किया तो तीन लाख रुपये नहीं मिले।

    सीसीटीवी चेक किए तो पता लगा कि दोनों युवक की उसके गल्ले से तीन लाख रुपये लेकर भागे हैं। राजौंद थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सौंप दी है।