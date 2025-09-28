Jind News: तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, सास-बहू गंभीर रूप से घायल

जींद में रोहतक रोड पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार सास-बहू घायल हो गईं। पुलिस ने फरार कार चालक पर मामला दर्ज किया है। वहीं सफीदों रोड पर एक फर्नीचर की दुकान से चोर एसी आउटर और गद्दे चुरा ले गए। इसके अतिरिक्त अहिरका गांव के पास एक सर्विस सेंटर से इन्वर्टर और बैटरी सहित अन्य सामान चोरी हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जींद। जिला जेल के निकट रोहतक रोड बाईपास पर कार की टक्कर से स्कूटी पर सवार सास और बहू घायल हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में सुभाष नगर निवासी पुष्पा ने बताया कि वह अपनी सास को स्कूटी पर लेकर गोहाना रोड की तरफ जा रही थी। जेल के नजदीक ओवरब्रिज से उतरते ही तेज गति से आ रही कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। जिसमें उन दोनों को काफी चोटें आई।

दुकान के एसी आउटर चोरी, मामला दर्ज सफीदों रोड फर्नीचर की दुकान से चोर तीन एसी आउटर और गद्दे चोरी कर ले गए। सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव हैबतपुर निवासी मोहित ने बताया कि उसकी सफीदों रोड पर फर्नीचर की दुकान है। शुक्रवार रात चोरों ने दुकान से तीन एसी आउटर व गद्दे चोरी कर लिए।

पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई माह पहले पुराने बस स्टैंड के सामने की दुकानों की छत पर रखे एसी आउटर चोरी हुए थे। वहीं, कुछ माह पहले सेक्टर 11 में भी एसी आउटर चोरी हुए थे।

सर्विस सेंटर से इन्वर्टर, बैटरी व अन्य सामान चोरी गांव अहिरका के पास रात को चोर सर्विस सेंटर का ताला तोड़ कर इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य सामान को चोरी कर ले गए। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में अहिरका गांव निवासी रोशनलाल ने बताया कि उसने गांव के नजदीक सर्विस स्टेशन लगाया हुआ है।