रिषी हत्याकांड: पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुल से लगाई छलांग, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सीआईए ने गांव हैबतपुर नेशनल हाईवे पुल के पास से रिषी हत्याकांड में फरार चले रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित भागने की कोशिश में पुल से नीचे गिर गया। जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई है। घायल आरोपित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीआईए स्टाफ इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी, गांव पौली के पास गांव राजपुरा भैण निवासी रिषी की गोली मार कर हत्या करने का फरार चल रहा आरोपित उचाना कलां निवासी रोहित उर्फ अंग्रेज हैबतपुर हाईवे पुल पर खड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ आरोपित को घेर लिया।

पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए आरोपित ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने हवाई फायर भी किया। इसी दौरान आरोपित डर कर पुल के नीचे गिरकर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मे भर्ती करवाया।