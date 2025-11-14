Language
    रिषी हत्याकांड: पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुल से लगाई छलांग, गिरफ्तार

    By Aman Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    जींद में सीआईए ने रिषी हत्याकांड के एक भगोड़े आरोपी रोहित उर्फ अंग्रेज को हैबतपुर हाईवे पुल से गिरफ्तार किया। भागने की कोशिश में वह पुल से गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, रिषी की हत्या 6 जुलाई को हुई थी, और रोहित इस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    आरोपी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।

    जागरण संवाददाता, जींद। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सीआईए ने गांव हैबतपुर नेशनल हाईवे पुल के पास से रिषी हत्याकांड में फरार चले रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित भागने की कोशिश में पुल से नीचे गिर गया। जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई है। घायल आरोपित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है।

    सीआईए स्टाफ इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी, गांव पौली के पास गांव राजपुरा भैण निवासी रिषी की गोली मार कर हत्या करने का फरार चल रहा आरोपित उचाना कलां निवासी रोहित उर्फ अंग्रेज हैबतपुर हाईवे पुल पर खड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ आरोपित को घेर लिया।

    पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए आरोपित ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने हवाई फायर भी किया। इसी दौरान आरोपित डर कर पुल के नीचे गिरकर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मे भर्ती करवाया।

    गौरतलब है कि छह जुलाई शाम को गांव राजपुरा भैण निवासी रिषी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रिषी पर भी हत्या सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। सीआईए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने रिषी हत्याकांड में लगभग आधा दर्जन आरोपितों को काबू कर लिया था। रोहित उर्फ अंग्रेज फरार चल रहा था। आरोपित को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।