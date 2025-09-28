जींद में पुलिस की छापामारी, 16 किलो अवैध बम और पटाखे बरामद; फरार आरोपी तलाश जारी

जींद के रधाना गांव में पुलिस ने छापामारी कर 116 किलो अवैध पटाखे बरामद किए। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक बाड़े से पटाखों का जखीरा पकड़ा। आरोपी दीपक मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही है। जिले में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है और प्रशासन सख्ती बरत रहा है।

जागरण संवाददाता, जींद। रधाना गांव में छापामारी कर पुलिस ने 116 किलो अवैध बम और पटाखे बरामद किए हैं। एवीटी स्टाफ इंचार्ज कमल सिंह ने बताया कि एसपी कुलदीप सिंह ने त्योहारों के सीजन में अवैध बम, पटाखे व ज्वलनशील पदार्थों की धरपकड़ को लेकर निर्देश दिए हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी टीम प्रधान सिपाही जितेंद्र के नेतृत्व में रधाना अड्डे पर मौजूद थी। तभी सूचना मिली कि रधाना गांव का दीपक दशहरा व दीवाली के त्योहार पर अवैध रूप से बम और पटाखे लाकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए अपने चाचा राजेश के बाड़ में छिपा कर रखे हुए है। जिस पर टीम ने राजेश के बाड़े पर दबिश दी, तो पुलिस को देख कर दीपक फरार हो गया।

बाड़े की तलाशी लेने पर वहां काफी पेटियों में क्रैकर बम, पटाखे बरामद हुए। जिनका वजन करने पर 116.100 किलोग्राम हुआ। बरामद बम व पटाखों के बारे में पूछताछ पर दीपक व उसका कोई स्वजन परमिट, लाइसेंस पेश नहीं कर सका। जिस पर सदर थाना पुलिस ने दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार दीपक की तलाश कर रही है।