जींद में गश्त पर निकले RPF के दो जवानों के साथ मारपीट, एक सिपाही का किया अपहरण
जींद के सुंदरपुर गांव के पास गश्त कर रहे दो आरपीएफ जवानों पर बाइक सवार छह लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट के दौरान एक जवान की वर्दी फट गई और दूसरे सिपाह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। गांव सुंदरपुर के पास जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर गश्त कर रहे आरपीएफ के दो जवानों के साथ बाइक सवार आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान एक जवान की वर्दी भी फट गई। आरोपित एक सिपाही का अपहरण कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने बाद में उसे छुड़ाया।
पुलिस को दी शिकायत में आरपीएफ जवान सिपाही प्रवीण ने बताया कि 24 दिसंबर रात को लगभग आठ बजे वह सिपाही संदीप के साथ चोरी रोकने के लिए जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर गश्त कर रहा था। गांव सुंदरपुर से गांव पिंडारा की तरफ जाते समय उन्हें दो बाइकों पर छह लोग मिले। संदेह पर उन्होंने पूछताछ करनी चाही तो वह लोग गाली-गलौज पर उतर आए।
जब विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रवीण ने कहा कि इसमें उसकी वर्दी फट गई। मारपीट के दौरान वह पेड़ों में जा गिरा और इसकी सूचना डायल 112 व आरपीएफ थाना को दी।
आरोपित सिपाही संदीप को जबरन अपने साथ ले गए। पुलिस ने बाद में संदीप को गांव से छुड़वाया। सदर थाना के जांच अधिकारी नरेश ने बताया कि सिपाही प्रवीण की शिकायत पर गांव सुंदरपुर निवासी मनजीत, अमित, नवदीप व साहिल को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ मारपीट करने सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपहरण कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
