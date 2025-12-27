जींद में गश्त पर निकले RPF के दो जवानों के साथ मारपीट, एक सिपाही का किया अपहरण

जागरण संवाददाता, जींद। गांव सुंदरपुर के पास जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर गश्त कर रहे आरपीएफ के दो जवानों के साथ बाइक सवार आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान एक जवान की वर्दी भी फट गई। आरोपित एक सिपाही का अपहरण कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने बाद में उसे छुड़ाया।

पुलिस को दी शिकायत में आरपीएफ जवान सिपाही प्रवीण ने बताया कि 24 दिसंबर रात को लगभग आठ बजे वह सिपाही संदीप के साथ चोरी रोकने के लिए जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर गश्त कर रहा था। गांव सुंदरपुर से गांव पिंडारा की तरफ जाते समय उन्हें दो बाइकों पर छह लोग मिले। संदेह पर उन्होंने पूछताछ करनी चाही तो वह लोग गाली-गलौज पर उतर आए।