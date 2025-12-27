Haryana Crime: जींद में बुजुर्ग से सोने की अंगूठी छीनने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 25 हजार रुपये बरामद

जागरण संवाददाता, जींद। उचाना थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग से सोने की अंगूठी छीनने के दो आरोपितों को कैथल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने 25 हजार 500 रुपये बरामद किए हैं, जो उन्होंने सोने की अंगूठी बेचकर हासिल किए थे। पुलिस ने दोनों को शनिवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया।

उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि उचाना की छोटूराम कालोनी निवासी सोमदत्त ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह 17 दिसंबर को बाजार में घरेलू सामान खरीदने के लिए गया था। रुपया चौक के पास दो बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और उसकी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज किया था।

दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि शहर थाना कैथल में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किए गए रोहतक के गांव करतारपुरा निवासी शमशेर सिंह तथा गुरजीत उर्फ मिन्नी ने बुजुर्ग से सोने की अंगूठी छीनने की वारदात को स्वीकार किया है।