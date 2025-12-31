जींद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपी को किया गिरफ्तार
जींद में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 दिसंबर को शिकायत मिली थी कि स्कूल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। स्कूल के बाहर से नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपितों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 22 दिसंबर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है।
छुट्टी के दौरान वह स्कूल से निकली तो कार सवार गांव के ही साहिल व उसके दो अन्य साथियों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया। जिसके बाद आरोपित उसकी बेटी को कार से सुनसान जगह पर ले गए। जहां पर साहिल ने कार में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
जबकि दो अन्य आरोपित घटना के दौरान पहरेदारी करते रहे। इसके बाद आरोपित उसे स्कूल के निकट छोड़ कर फरार हो गए। आरोपितों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। घर लौट कर उसकी बेटी ने घटना के बारे अवगत करवाया।
सदर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर साहिल को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने, सहयोग करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित साहिल का सहयोग करने वालों में बिट्टू और रोहित शामिल थे। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिल, बिट्टू व रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।
