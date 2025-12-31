जींद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। स्कूल के बाहर से नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपितों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 22 दिसंबर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छुट्टी के दौरान वह स्कूल से निकली तो कार सवार गांव के ही साहिल व उसके दो अन्य साथियों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया। जिसके बाद आरोपित उसकी बेटी को कार से सुनसान जगह पर ले गए। जहां पर साहिल ने कार में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

जबकि दो अन्य आरोपित घटना के दौरान पहरेदारी करते रहे। इसके बाद आरोपित उसे स्कूल के निकट छोड़ कर फरार हो गए। आरोपितों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। घर लौट कर उसकी बेटी ने घटना के बारे अवगत करवाया।