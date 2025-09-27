जींद में पानी की किल्लत से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम की चेतावनी

जींद के बधाना गांव में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। लगभग 18 दिनों से जलघर में खराबी के कारण पानी की आपूर्ति बाधित है जिससे महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं।

संवाद सहयोगी, अलेवा। बधाना गांव स्थित जलघर में पीने के पानी की किल्लत को लेकर गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। ग्रामीणों ने नगूरां पुलिस चौकी में पहुंच कर सोमवार को सड़क जाम करने की अनुमति मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 18 दिनों से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन विभाग और जिला प्रशासन गांव के लोगों की तो दूर, विधायक तक की भी बात नहीं सुन रहा है।

बधाना गांव के रामकरण, बिंद्र, पवन कुमार, राजेश, विकास ने नगूरां पुलिस को लिखित में सड़क जाम करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि सबमर्सिबल की मोटर की केबल जली हुई है। नहरी पानी के लिए रखी मोटर भी चल नहीं रही है। लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर केवल मात्र टैंंकरों के पानी की सप्लाइ कर रहा है। टैंकरों के माध्यम से पूरे गांव की पीने के पानी की किल्लत दूर होना असंभव है।

इसके लिए बार-बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर-दराज खेतों का रुख करना पड़ रहा है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों में सरकार और विभाग के खिलाफ रोष जताया है।