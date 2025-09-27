Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद में पानी की किल्लत से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम की चेतावनी

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:13 PM (IST)

    जींद के बधाना गांव में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। लगभग 18 दिनों से जलघर में खराबी के कारण पानी की आपूर्ति बाधित है जिससे महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पेयजल किल्लत को लेकर बधाना के लोगों ने पुलिस से सड़क जाम करने की मांगी अनुमति (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, अलेवा। बधाना गांव स्थित जलघर में पीने के पानी की किल्लत को लेकर गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। ग्रामीणों ने नगूरां पुलिस चौकी में पहुंच कर सोमवार को सड़क जाम करने की अनुमति मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 18 दिनों से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन विभाग और जिला प्रशासन गांव के लोगों की तो दूर, विधायक तक की भी बात नहीं सुन रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बधाना गांव के रामकरण, बिंद्र, पवन कुमार, राजेश, विकास ने नगूरां पुलिस को लिखित में सड़क जाम करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि सबमर्सिबल की मोटर की केबल जली हुई है। नहरी पानी के लिए रखी मोटर भी चल नहीं रही है। लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर केवल मात्र टैंंकरों के पानी की सप्लाइ कर रहा है। टैंकरों के माध्यम से पूरे गांव की पीने के पानी की किल्लत दूर होना असंभव है।

    इसके लिए बार-बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर-दराज खेतों का रुख करना पड़ रहा है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों में सरकार और विभाग के खिलाफ रोष जताया है।

    ग्रामीणों ने नगूरां पीएचसी में पहुंचे विधायक देवेंद्र अत्री से भी बधाना गांव में पीने के पानी की किल्लत को दूर करवाने की मांग की थी। लेकिन अभी तक भी गांव के लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके कारण गांव के लोगों में जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है।