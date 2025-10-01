Language
    जींद में लॉ के छात्र ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    जींद में दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर भिवानी रोड ओवरब्रिज के पास रोहित नामक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह गुरुद्वारा कॉलोनी का रहने वाला था और ला की पढ़ाई कर रहा था। रेलवे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    जींद में लॉ के छात्र ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जींद। दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर भिवानी रोड ओवरब्रिज के पास सोमवार को युवक रोहित ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया।

    रोहित गुरुद्वारा कालोनी का रहने वाला था और लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उनके पिता देवा सिंह आर्मी में हैं। एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल रोहित अपनी मां के साथ घर पर रहता था। स्वजन के अनुसार रोहित कभी-कभी सुबह घूमने के लिए घर से जाता था।

    सोमवार को रोहित का शव भिवानी रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास क्षत विक्षत अवस्था में मिला। रेलवे थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त उसके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर की।

    जिसके बाद स्वजन को बुलाया। रेलवे थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की है। आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर ही है।