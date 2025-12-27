Language
    Jind News: घने कोहरे के चलते टकराए कई वाहन, एक व्यक्ति की मौत; कई घायल

    By Bijender Malik Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    जींद जिले में घने कोहरे के कारण शनिवार सुबह कई वाहन आपस में टकरा गए। सिवानामाल गांव के पास एक अधिवक्ता की कार कैंटर से टकराने से उनकी मौत हो गई, जबकि ...और पढ़ें

    घने कोहरे के चलते टकराए कई वाहन। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। शनिवार सुबह जिले में हुए अलग-अलग हादसों में कई वाहन कोहरे के कारण आपस में टकरा गए। इसमें दिल्ली रोहिणी निवासी अधिवक्ता की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। कंडेला गांव के पास रोडवेज बस, स्कूली बस समेत चार वाहन आपस में टकरा गए।

    इसमें ट्रक चालक को चोट आई। वहीं स्कूली बस में सवार बच्चे तथा रोडवेज बस में सवार यात्री बाल-बाल बच गए। इसमें कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

    दिल्ली रोहणी निवासी अधिवक्ता 35 वर्षीय विकास, जोगेंद्र, राजेश, दीपक व अशोक सुबह साढ़े सात बजे अपनी कार में सवार होकर ग्रीन फील्ड हाईवे से जींद होते हुए रतिया जा रहे थे। गांव सिवानामाल के पास उनकी कार के आगे चल रहे एक कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिए।

    इसमें कार कैंटर से जा टकराई। इसमें सभी पांच लोग घायल हो गए। सभी को लोगों ने नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने एडवोेकेट विकास को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर सदर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    मृतक के साथी अशोक ने बताया कि सभी लोग गाड़ी में सवार होकर किसी कार्यवश से फतेहाबाद के रतिया जा रहे थे। घने कोहरे के कारण उनकी कार एक कैंटर के पीछे चल रही थी।

    अचानक कैंटर चालक ने ब्रेक लगा दिए और उनकी कार कैंटर में जा घुसी। जांच अधिकारी दिलबाग ने बताया कि पुलिस ने मृतक के साथी अशोक की शिकायत पर फरार कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कंडेला गांव के पास टकराए चार वाहन

    कंडेला गांव के पास जींद-कैथल मार्ग पर शनिवार सुबह कैथल की तरफ से आ रहे रेती से भरे ट्रक ने सामने से आ रहे तेल टैंकर को टक्कर मार दी। इसमें चलते टैंकर अनियंत्रित होकर पीछे आ रही कैथल रोडवेज की बस टकरा गया। इसी दौरान पीछे आ रही एक निजी स्कूल बस भी टैंकर से टकरा गई।

    इसमें रोडवज बस चालक संदीप, परिचालक रामनिवास, टैंकर चालक भट्टू कलां निवासी धर्मबीर, सहायक रमेश, गांव चंदड़कला निवासी विनोद घायल हो गए। वहीं निजी स्कूल बस चालक को भी मामूली चोट आई है। रोडवेज बस तथा स्कूल बस में सवार छात्र व यात्री बाल-बाल बच गए।

    घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टैंकर में फंसे चालक को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सहायता से बाहर निकाला। घायल लोगों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रास्ता हुआ बाधित, सहायता को पहुंचे ग्रामीण

    चार वाहनों के आपस में टकराने से जींद-कैथल मार्ग पर जाम लग गया। दोनों तरफ के वाहन चालक तथा उसमें सवार लोग बचाव के दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और ट्रैक्टर की सहायता से टैंकर में फंसे चालक को बाहर निकाला।

    सूचना मिलने पर छात्रों के अभिभावक भी मौके पर पहुंचे और बच्चों का सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर यातायात को सुचारू किया।

    सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। यात्री तथा छात्र सभी सुरक्षित हैं। मामले की जांच कर रही है।