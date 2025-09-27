Language
    जींद के अलेवा में बिजली निगम की ट्रांसफार्मर और तेल मिल कनेक्शन से जुड़ी जांच शुरू

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:10 PM (IST)

    अलेवा में बिजली निगम नगूरां से जुड़े दो मामले सामने आए हैं खेतों में ट्रांसफार्मर और निजी तेल मिल कनेक्शन। अधीक्षक अभियंता ने जेई विजय धीमान को जांच सौंपी है। जेई ने खेतों में ट्रांसफार्मर पाया पर तेल मिल कनेक्शन की फाइल नहीं मिली। एसडीओ आनंद कुमार ने ट्रांसफार्मर मामले में पुलिस को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है।

    अलेवा खेतों में रखे ट्रांसफार्मर और निजी आयल मिल कनेक्शन मामले की जांच शुरू

    संवाद सहयोगी, अलेवा। बिजली निगम नगूरां आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुखिर्यों में रहता है। ऐसा ही एक मामला अलेवा गांव के खेतों में रखे ट्रांसफार्मर और अलेवा गांव स्थित निजी आयल मिल कनेक्शन मामले को लेकर देखने को मिला।

    मामले की जांच का जिम्मा बिजली निगम अधीक्षक अभियंता ने निगम के जेई विजय धीमान को सौंपा है। जेई ने मौके पर पहुंच कर खेत में रखे ट्रांसफार्मर और निजी आयल मिल कनेक्शन मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जेई विजय धीमान ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अलेवा गांव के खेतों में रखे ट्रांसफार्मर और गांव में चल रहे निजी आयल मिल कनेक्शन मामले की शिकायत अधीक्षक अभियंता को दी थी।

    जांच करने पर पाया कि खेतों में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, लेकिन निजी आयल मिल कनेक्शन मामले की फिलहाल नगूरां निगम की तरफ से फाइल नहीं मिली है। दोनों मामलों में निगम की तरफ से फाइल मिलते ही जांच रिपोर्ट बनाकर अधीक्षक अभियंता को सौंप दी जाएगी।

    ट्रांसफार्मर मामले की पुलिस को दी शिकायत: एसडीओ

    बिजली निगम नगूरां के एसडीओ आनंद कुमार ने बताया कि अलेवा गांव के खेतों में रखे ट्रांसफार्मर के मामले में शिकायत अलेवा पुलिस को दी है।

    मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी को खेतों में रखे ट्रांसफार्मर और निजी आयल मिल कनेक्शन समेत दोनों मामलों की फाइल उपलब्ध करवा दी। दोबारा से पुलिस को खेतों में रखे ट्रांसफार्मर मामले में रिमाइंडर भेज कर उक्त किसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।