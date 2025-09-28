शादी का झांसा देकर की सगाई, कई महीनों तक दुष्कर्म के बाद तोड़ा रिश्ता; अब जान से मारने की दी धमकी
जींद में एक युवती ने कैथल के सुमित पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार सगाई के बाद सुमित ने रिश्ता तोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप है।
जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना क्षेत्र के गांव की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैथल जिले के एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
सगाई भी कर ली, बाद में रिश्ता तोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने, ब्लैकमेल करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि कैथल जिले के गांव देवबन निवासी सुमित के साथ उसका रिश्ता हुआ था। सुमित के साथ सगाई भी हो गई थी। जिसके बाद सुमित ने उसे मिलने के लिए बुलाकर दुष्कर्म किया।
इस दौरान सुमित ने उसके कुछ फोटो भी खींच लिए थे। शादी के लिए कहते, तो सुमित और उसका पिता आगे का समय देते रहे। सुमित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में उसके परिवार के लोगों ने शादी से मना कर दिया।
उन्होंने शादी के लिए दबाव डाला, तो उन्हें धमकी दी। सुमित ने ब्लैकमेल कर कई माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। सुमित के पिता और राकेश ने भी उसे और उसके परिवार को धमकी दी।
