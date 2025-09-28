शादी का झांसा देकर की सगाई, कई महीनों तक दुष्कर्म के बाद तोड़ा रिश्ता; अब जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना क्षेत्र के गांव की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैथल जिले के एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

सगाई भी कर ली, बाद में रिश्ता तोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने, ब्लैकमेल करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि कैथल जिले के गांव देवबन निवासी सुमित के साथ उसका रिश्ता हुआ था। सुमित के साथ सगाई भी हो गई थी। जिसके बाद सुमित ने उसे मिलने के लिए बुलाकर दुष्कर्म किया।