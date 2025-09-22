Language
    डेथ या मर्डर? जींद शिक्षक मौत मामले में नहीं सुलझ रही गुत्थी; अब इस एंगल से जांच करने में जुटी पुलिस

    By Dharmbir Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    जींद के अमरहेड़ी गांव में शिक्षक राजकुमार का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रहे हैं।

    Hero Image
    शिक्षक की मौत का मामला: गाड़ियों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही पुलिस। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। अमरहेड़ी गांव में मकान के अंदर जले मिले शिक्षक राजकुमार के शव के मामले में पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी की पुलिस फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी में जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वे गाड़ियां भी ट्रेस नहीं हो पाई हैं। ऐसे में पुलिस के लिए शिक्षक राजकुमार की मौत की गुत्थी को सुलझाना चुनौती बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को शिक्षक राजकुमार का शव मकान के अंदर क्षत-विक्षत हालत में मिला था। सुबह करीब पांच बजे आसपास के लोग जब बाहर टहलने निकले, तो उन्हें मकान के अंदर आग लगी दिखाई। पहले लोगों ने अपने आग को बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया।

    स्वजन का कहना है कि राजकुमार की हत्या की है। पुलिस ने घटना स्थल से जो साक्ष्य जुटाए, उससे हत्या का ही मामला लग रहा है। हिमांशु के बेटे की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई है। वहीं, क्षत-विक्षत शव का खानपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया।

    चल रही है जांच: थाना प्रभारी

    सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर ही है। सीसीटीवी में दिखाई दी गाड़ियों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। केस से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।