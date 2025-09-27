Jind News: देवर ने महिला के साथ की छेड़छाड़, विरोध करने पर सास-ससुर ने की मारपीट; केस दर्ज

जींद के अलेवा में एक महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ और सास-ससुर पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 25 सितंबर को ससुराल आने पर देवर ने उससे छेड़छाड़ की विरोध करने पर मारपीट की गई। सास-ससुर ने भी देवर का साथ दिया और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, अलेवा (जींद)। थाना क्षेत्र अलेवा के गांव की एक महिला ने देवर पर छेड़छाड़ करने, सास व ससुर पर बंधक बनाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है।

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह देवर, सास व ससुर से परेशान होकर गांव छोड़कर नरवाना में रह रही है। 25 सितंबर को नरवाना से अपने ससुराल गांव में आई थी। इस दौरान देवर नवीन उससे छेड़छाड़ करने लग गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर देवर ने मेरे साथ मारपीट की।

मामले की जानकारी सास रोशनी व ससुर ओमप्रकाश को दी, तो उन्होंने भी कमरे में बंधक बनाते हुए देवर के साथ मिलकर मारपीट करते हुए गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर मचाने के बाद किसी तरह कमरे से बाहर निकल कर अपने भाई को फोन करके बुलाया।