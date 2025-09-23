जींद में खेलते-खेलते गायब हो गई दो साल की बच्ची, फिर कंबल में लिपटा मिला शव; मुंह में ठूंसा था कपड़ा

जींद के दड़ा स्थित अपराही मुहल्ले में दो वर्षीय बच्ची का शव घर के पास मिला। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और शव कंबल में लिपटा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। बच्ची की मां ने अभी तक बयान नहीं दिया है। पड़ोसियों के अनुसार बच्ची पहले भी गायब हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, जींद। शहर के दड़ा स्थित अपराही मुहल्ले में दो वर्षीय बच्ची का शव सोमवार शाम को घर से कुछ ही दूरी पर मिला है। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और शव कंबल में लिपटा हुआ था और ऊपर ईंट रखी थी। शव को अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। शहर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी दीपक की पत्नी प्रीति चार वर्षीय बेटे और दो वर्षीय बेटी साधना के साथ अपराही मुहल्ले में दड़ा के पास रह रही थी। प्रीति लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती है। सोमवार दोपहर को खेलते समय दो वर्षीय साधना गायब हो गई। स्वजन ने तलाशा तो घर के नजदीक ही कंबल में साधना का शव लिपटा पड़ा था।

बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। नागरिक अस्पताल में साधना को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रीति अपनी बेटी के शव को बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के ही घर लेकर आ गई। पुलिस को सूचना मिली तो डायल 112 और शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर वापस नागरिक अस्पताल लाई।

बच्ची की संदिग्ध मौत को देखते हुए अब मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बच्ची की मां ने बयान नहीं दिया। पड़ोसियों ने ही बताया कि बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। पड़ोसियों के अनुसार इससे पहले भी बच्ची दो-तीन बार गायब हो चुकी है लेकिन तब सही सलामत मिल गई थी।