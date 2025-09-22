हरियाणा में 'बीजेपी पीएम संकट मोचन सरकार' नाम से संगठन बनाकर लोगों से ठगी, नौकरी लगवाने के नाम पर 5-5 लाख हड़पे

जींद में बीजेपी पीएम संकट मोचन सरकार नामक संगठन बनाकर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। सुभाष सोलंकी नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने नौकरी और तबादले करवाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले। शिकायतकर्ता दर्शना देवी ने बताया कि आरोपित ने उनसे और अन्य लोगों से पांच लाख रुपये लिए और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

जागरण संवाददाता, जींद। बीजेपी पीएम संकट मोचन सरकार नाम से संगठन पंजीकृत करवाकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आरोपित रोहतक जिले के गांव टिटौली निवासी सुभाष सोलंकी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में चंद्रलोक कॉलोनी निवासी महिला दर्शना देवी ने बताया कि सुभाष सोलंकी ने बीजेपी पीएम संकट मोचन सरकार नाम से संगठन बनाकर पंजीकरण करवा लिया। जिसके बाद लोगों को झासे में लेकर संगठन के कार्ड बनाने के नाम पर 11 से 21 हजार रुपये ऐंठ लिए।

साथ ही सरकार में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी लगवाने और सरकारी कर्मचारियों के तबादले करवाने के नाम पर भी पैसे वसूले। शिकायतकर्ता दर्शना ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उसके अलावा, मुकलेश, संदीप कुमार, रमेश, जोनी नरवाल से पांच लाख रुपये वसूल लिए।