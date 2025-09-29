Language
    जींद में लॉ के छात्र ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या, आर्मी में है पिता; घर पर मां के साथ रहता था

    By Dharmbir Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:59 PM (IST)

    जींद में दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर भिवानी रोड ओवरब्रिज के पास रोहित नामक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह गुरुद्वारा कॉलोनी का निवासी और ला का छात्र था। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    जींद में ला के विद्यार्थी ने मालगाड़ी के आगे कूद की आत्महत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर भिवानी रोड ओवरब्रिज के पास सोमवार को युवक रोहित ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया।

    रोहित गुरुद्वारा कालोनी का रहने वाला था और ला की पढ़ाई कर रहा था। उनके पिता देवा सिंह आर्मी में हैं। एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल रोहित अपनी मां के साथ घर पर रहता था। स्वजन के अनुसार सुबह रोहित अकसर घूमने के लिए घर से जाता था। सोमवार को रोहित का शव भिवानी रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास क्षत विक्षत अवस्था में मिला।

    रेलवे थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त उसके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर की। जिसके बाद स्वजन को बुलाया। रेलवे थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की है। आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर ही है।