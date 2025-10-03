जींद में गंदे पानी की निकासी के विवाद ने लिया खूनी मोड़, चचेरे भाई पर गोलियां बरसाकर फरार हुआ युवक

जींद के डूमरखां कलां गांव में गंदे पानी की निकासी को लेकर चचेरे भाइयों के परिवारों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर मंजीत ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से संजीव पर तीन गोलियां चला दीं जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वह फरार है।

जागरण संवाददाता, जींद। गांव डूमरखां कलां में गंदे पानी की नाली की सफाई को लेकर महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक भाई ने दूसरे पर गोली चला दी। आरोपित ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से तीन गोलियां चलाई।यह गोली पेट, जांघ व पैर में लगी।

इस कारण व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया, जहां से उसे मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपित फरार बताया जा रहा है।

शुक्रवार दोपहर को डूमरखां कलां गांव निवासी 42 वर्षीय संजीव तथा मनजीत दोनों के परिवारों की महिलाओं के बीच गंदे पानी की नाली की सफाई को लेकर विवाद हो गया। काफी देर तक विवाद महिलाओं के बीच रहा, लेकिन बाद में पुरुष भी बीच-बचाव में आ गए। संजीव तथा मनजीत दोनों चचेरे भाई हैं।

विवाद काफी बढ़ गया तो तैश में आए मनजीत ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से संजीव पर फायर कर दिया।मनजीत ने एक साथ तीन फायर कर दिए। इसमें संजीव को एक गोली पेट में, एक गोली जांघ में तथा तीसरी गोली पैर में लगी। वह मौके पर ही लहुलूहान होकर गिर पड़ा। वहीं मनजीत मौके से तुरंत फरार हो गया।

स्वजन संजीव को लेकर नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने संजीव की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज नरवाना रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही नरवाना सदर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।