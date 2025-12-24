इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर भागकर की शादी; फिर आखिर 7 महीने में ऐसा क्या हुआ कि गला घोंटकर कर दी पत्नी की हत्या

जागरण संवाददाता, झज्जर। इंटरनेट मीडिया पर पनपी दोस्ती जब अंधे प्रेम, अविश्वास और अपराध की राह पर बढ़े तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण खेड़ी सुल्तान गांव से सामने आया है। यहां बीते 18 दिसंबर की रात एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर मां-बाप को यह कहकर चौंका दिया कि उसने 'आशा का काम तमाम कर दिया है।'

इसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से रात के अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर शव को शमशान में जला दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान खेड़ी सुल्तान निवासी आशा पत्नी जतिन चौहान के रूप में हुई है। आशा की उम्र करीब साढ़े 18 वर्ष बताई गई है। आरोपी पति जतिन चौहान, पुत्र देवेंद्र चौहान, ने पुलिस रिमांड के दौरान स्वीकार किया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसकी आशा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ी, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों घर से भाग गए।

नाबालिग को भगाने के आरोप में जेल भी गया था आरोपित पुलिस पूछताछ में सामने आया कि जब दोनों घर से भागे, उस समय आशा नाबालिग थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को बरामद किया और जतिन को नाबालिग को भगाने के आरोप में करीब तीन माह तक जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा। आशा के बालिग होने के बाद दोनों ने 30 अप्रैल 2025 को शादी कर ली।

हेली मंडी में किराए के कमरे में भी रहे जांच में यह भी सामने आया कि घर में जगह न मिलने पर दोनों हेली मंडी क्षेत्र में किराए के कमरे में भी रहे थे। शादी के बाद करीब साढ़े सात माह तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ता चला गया।

माछरौली थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने आशा पर किसी अन्य मोबाइल फोन से बात करने का शक जताया है। इसी शक के चलते 18 दिसंबर की रात विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने आशा का गला घोंट दिया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए चार्जशीट की तैयारी में जुटी है।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत, खुला राज मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका की मां राधा पत्नी लाखन सिंह, निवासी देवखेड़ा, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ने माछरौली थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 19 दिसंबर की दोपहर बाद आरोपी ने फोन कर आशा की मौत की सूचना दी। परिजन जब झज्जर पहुंचे तो सच्चाई सामने आई।