    पत्रकार धर्मेंद्र हत्याकांड: मर्डर केस में साजिशकर्ता लक्ष्मण गिरफ्तार, अब तक आठ आरोपी पकड़े गए

    By Amit Popli Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    माछरौली के लुहारी गांव में पत्रकार धर्मेंद्र की हत्या के मामले में झज्जर पुलिस ने एक और आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण हत्या की साजिश में ...और पढ़ें

    पत्रकार धर्मेंद्र हत्याकांड: मर्डर केस में साजिशकर्ता लक्ष्मण गिरफ्तार (File Photo)

    संवाद सूत्र, माछरौली। लुहारी गांव के पत्रकार धर्मेंद्र की गोली मारकर की गई हत्या करने के मामले में जिला पुलिस ने साजिश की परतें खोलते हुए एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    इसी कड़ी में थाना सीआइए झज्जर की टीम ने हत्या की साजिश में शामिल गांव लुहारी निवासी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। प्रक्रिया के तहत जिसे अदालत झज्जर में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

    रिमांड अवधि के दौरान आरोपित से गहन पूछताछ कर हत्या की साजिश, अन्य फरार आरोपितों की भूमिका और अन्य अह्म विषयों संबंध में अहम जानकारी जुटाई जा रही है।

    सीआइए झज्जर के प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने बताया कि कुछ समय पूर्व गांव लुहारी में अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार धर्मेंद्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।

    इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक के बेटे की शिकायत पर थाना माछरौली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने विभिन्न एंगल से जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई तेज की।

    जांच के दौरान अब तक इस हत्याकांड में शामिल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में सीआइए झज्जर में तैनात उप निरीक्षक प्रीतम कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपित लक्ष्मण को काबू किया।

    प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि लक्ष्मण अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर पत्रकार धर्मेंद्र की हत्या की साजिश रचने में शामिल था। मामले की जांच गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। शामिल सभी आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के कठोर दायरे में लाया जाएगा।