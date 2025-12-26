Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohtak Crime: जेल में बंद अपराधियों पर झज्जर पुलिस की कड़ी निगरानी, इंटरनेशनल कॉल्स पर रखी जा रही नजर

    By Amit Popli Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    झज्जर पुलिस रोहतक गैंगवार के बाद सक्रिय हो गई है। पुलिस ने जेल में बंद अपराधियों और उनसे जुड़े लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है। डीघल, बेरी, एमपी माजरा, आस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जेल में बंद अपराधियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, झज्जर। रोहतक के रिटौली गांव में पिछले सप्ताह हुई गैंगवार के बाद झज्जर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने जेल में बंद अपराधियों और उनसे जुड़े लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अंतरराष्ट्रीय कॉल्स पर भी ध्यान दे रही है, ताकि विदेश में बैठे अपराधियों से संपर्क रोका जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन अपराधियों की निगरानी

    डीसीपी क्राइम अमित दहिया का कहना है कि पुलिस की तरफ से जेल से बाहर आए अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि जेल में बंद आपराधिक किस्म के लोगों पर निगरानी बढ़ाई है। उनकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। डीघल, बेरी, एमपी माजरा, आसौदा व महराना गांव के अपराध से जुड़े लोगों पर कड़ाई से ध्यान दिया जा रहा है।

    इंटरनेशनल कॉल पर खास नजर

    पुलिस विदेश से आने वाली इंटरनेशनल कॉल पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नजर रखी जा रही है कि कहीं विदेशों में बैठे आपराधिक किस्म के लोग यहां पर बंद आपराधिक किस्म के लोगों से संपर्क तो नहीं कर रहे।अगर किसी भी अपराधी से किसी का भी संपर्क मिला, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    जांच में जुटी पुलिस की कई टीमें 

    पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिमांशु उर्फ भाऊ व सन्नी गैंग से जिन लोगों का संपर्क है, उन्हें जल्द ही काबू में किया जाएगा। इस दिशा में पुलिस की कई टीमें निरंतर काम कर रही हैं। 