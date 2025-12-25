Haryana News: झज्जर में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा

एक अवैध हथियार 5 जिंदा कारतूस और पांच खाली खोल के बरामद



जागरण संवाददाता, झज्जर। पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सदर झज्जर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना सदर झज्जर के प्रबंधक निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है और उसके पास अवैध हथियार मौजूद हैं।

सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सदर में तैनात मुख्य सिपाही जयश्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित विक्रम निवासी सिलानी केसो के पास अवैध हथियार मौजूद हैं।