झज्जर में नवरात्रों पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान, बाजारों में की छापामारी

झज्जर में नवरात्रों के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए बाजारों में छापेमारी की। टीम ने कुट्टू और सिंघाड़े के आटे समेत सात सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। मिलावट की आशंका पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे सामान खरीदते समय पैकेजिंग और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें और मिलावट की सूचना तुरंत दें।

जागरण संवाददाता, झज्जर। नवरात्रों के पावन अवसर पर जहां श्रद्धालु व्रत-उपवास और भक्ति में लीन हैं, वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है। वीरवार को शहर के मुख्य बाजारों में अचानक छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारी नवरात्रों में इस्तेमाल होने वाले विशेष व्रत खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं और नकली सामग्री बेच रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक डॉ. राजेश वर्मा के नेतृत्व में टीम ने अंबेडकर चौक, पोस्ट ऑफिस और मुख्य बाजार की किराना दुकानों में गहन निरीक्षण किया।

इस दौरान टीम ने सात सैंपल लिए, कुट्टू के आटे के दो सैंपल, सिंघाड़े के आटे के दो सैंपल, आलू की चिप्स का एक सैंपल और सामक के दो सैंपल। सभी सैंपल सील कर रोहतक स्थित राज्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। डॉ. वर्मा ने बताया कि त्योहार के दौरान कुछ व्यापारी मुनाफा बढ़ाने के लिए घटिया और नकली सामान बेचने से भी नहीं चूकते।

टीम की अचानक छापेमारी से कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करने में जुट गए, जबकि कुछ ने संदिग्ध सामान तुरंत हटाने की कोशिश की। विभाग ने बिना किसी चेतावनी के दुकानों की जांच की और संदिग्ध वस्तुओं को जब्त कर लिया।

डॉ वर्मा ने लोगों से अपील की कि वे बाजार से सामान खरीदते समय पैकेजिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु की गुणवत्ता पर संदेह हो या नकली सामान बिक्री में हो, तो तुरंत विभाग को सूचित करें।

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी की घटनाएं हर साल सामने आती हैं। नवरात्रों में फलाहार सामग्री की अधिक मांग का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व घटिया क्वालिटी का या नकली सामान बाजार में बेच देते हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ है।