Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झज्जर: याकूबपुर रोड पर हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

    By Amit Popli Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    माछरौली के याकूबपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में खेत से लौट रहे 47 वर्षीय किसान दौलत राम की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, माछरौली। क्षेत्र के याकूबपुर रोड पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब खेत से लौट रहे एक किसान की बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सामान्य अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान याकूबपुर गांव निवासी 47 वर्षीय दौलत राम पुत्र होशियार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया है। मृतक के पुत्र सन्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता खेत से लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।

    हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सन्नी ने बताया कि वे तीन भाई हैं और पिता परिवार के लिए खेती-बाड़ी करते थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

    जांच अधिकारी एएसआई जितेंद्र ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।