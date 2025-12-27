झज्जर: याकूबपुर रोड पर हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत

संवाद सूत्र, माछरौली। क्षेत्र के याकूबपुर रोड पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब खेत से लौट रहे एक किसान की बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सामान्य अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान याकूबपुर गांव निवासी 47 वर्षीय दौलत राम पुत्र होशियार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया है। मृतक के पुत्र सन्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता खेत से लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।