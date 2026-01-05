गर्लफ्रेंड ने की शादी तो बौखलाया बॉयफ्रेंड, साथियों संग मिलकर पति को बेरहमी से पीटा; तीन बार गाड़ी से कुचला

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के सनसिटी के पास बदमाशों ने रविवार रात दस बजे खुलेआम बिना पुलिस के भये के चलते एक बदमाशी दिखाई। होटल चलाने वाले खेड़ी दौलतपुर निवासी सचिन को बेरहमी से पीटा। उसके ऊपर दो से तीन बार गाड़ी चढ़ाई। सड़क किनारे खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले।

बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद हाथों में लोहे की राड और डंडे दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। घायल सचिन को शहर के जिंदल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है।

कारण ये है कि हमला करने वाले सचिन के साथ दोस्ती रखने वाली युवती ने घायल सचिन से शादी कर ली थी।इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने कलरभैणी निवासी श्रवण की शिकायत पर डाबड़ा निवासी सचिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है

तीन महीने पहले होटल किराये पर लिया था पुलिस को दी गई शिकायत में कलरभैणी निवासी श्रवण ने बताया कि भिवानी जिला के खेड़ी दौलतपुर निवासी सचिन के साथ दोस्ती है। दोनों ने तीन माह पहले सनसिटी के पीछे एक होटल किराये पर लिया था। दोनों होटल चला रहे हैं। चार जनवरी की रात करीब दस बजे डाबड़ा गांव निवासी सचिन का दोस्त सचिन के पास फोन आया और पूछा की कहा पर हो। उसको कहा कि होटल में हूं। थोड़ी देर के बाद दो गाड़ी होटल के बाहर आकर रूकी।

दोनों गाड़ी से सचिन के साथ कुछ युवक नीचे उतरे। फिर होटल में आए और सचिन के साथ झगड़ा करने लगे। सचिन ने दोस्त के सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। फिर वह जान बचाने के लिए होटल से भाग। इसी दौरान आरोपित सचिन ने पीछे से सचिन को टक्कर मार दी। जिस कारण वह जमीन पर गिर गया। उसके बाद जान से मारने की नियत से उसके ऊपर से दो से तीन बार गाड़ी चढ़ाई। फिर हमलावरों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए।