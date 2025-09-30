Haryana Weather Update: हरियाणा में मौसम ने फिर मारी पलटी, आज इन 6 जिलों में झमाझम होगी बारिश

हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के रेवाड़ी मेवात पलवल गुरुग्राम फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है। मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से 32% अधिक वर्षा हुई थी लेकिन 10 सितंबर के बाद वर्षा न होने से तापमान में वृद्धि हुई है।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मौसम में बदलाव हो रहा है। मानसून की विदाई के बाद अब वर्षा होने की संभावना बनी है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से मंगलवार को प्रदेश के छह जिलों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के रेवाड़ी मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में विज्ञानियों ने हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है।