    Haryana Weather Update: हरियाणा में मौसम ने फिर मारी पलटी, आज इन 6 जिलों में झमाझम होगी बारिश

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:31 AM (IST)

    हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के रेवाड़ी मेवात पलवल गुरुग्राम फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है। मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से 32% अधिक वर्षा हुई थी लेकिन 10 सितंबर के बाद वर्षा न होने से तापमान में वृद्धि हुई है।

    हरियाणा में आज इन छह जिलों में वर्षा की संभावना। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मौसम में बदलाव हो रहा है। मानसून की विदाई के बाद अब वर्षा होने की संभावना बनी है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से मंगलवार को प्रदेश के छह जिलों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है।

    इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के रेवाड़ी मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ में वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में विज्ञानियों ने हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है।

    इससे मानसून में प्रदेश में 32 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई थी। प्रदेश में 10 सितंबर को अंतिम वर्षा हुई थी। उसके बाद वर्षा नहीं होने से तापमान में भी उछाल आया है।

    अभी अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी 26 डिग्री के आस पास चल रही है। रविवार को उमस ज्यादा होने के कारण लोग भी परेशान रहे।