हिसार में ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को मारी टक्कर, किशोर समेत दो की मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    हिसार के अग्रोहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 16 वर्षीय विजय और गुगन की मौत हो गई, जबकि पवन घायल हो गया। पुलिस ने विज ...और पढ़ें

    हिसार: ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से किशोर सहित दो की जान गई।

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिला के अग्रोहा कब्से में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। जिस कारण बाइक पर अग्रोहा निवासी 16 साल के विजय और फ्रांसी निवासी गुगन की मौत हो गई। उसका भाई पवन और फ्रांसी घायल हो गया। अग्रोहा थाना पुलिस ने वीरवार दोपहर को विजय के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा।

    वहीं, मृतक गूगन के शव का मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मृतक विजय के भाई पवन के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मृतक के स्वजनों ने बताया कि पवन अपने भाई विजय के साथ फ्रांसी गांव में गुगन से मिलने के लिए गए थे।

    बुधवार शाम को तीनों बाइक पर सवार होकर फ्रांसी गांव से अग्रोहा आ रहे थे। जब वे अग्रोहा के पास पहुंचे तो ट्रेक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। जिस कारण तीनों घायल हो गए और राहगीरों ने उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया।

    विजय की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पवन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुगन का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। वीरवार दोपहर बाद गुगन की भी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।