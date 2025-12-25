हिसार में ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को मारी टक्कर, किशोर समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। जिला के अग्रोहा कब्से में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। जिस कारण बाइक पर अग्रोहा निवासी 16 साल के विजय और फ्रांसी निवासी गुगन की मौत हो गई। उसका भाई पवन और फ्रांसी घायल हो गया। अग्रोहा थाना पुलिस ने वीरवार दोपहर को विजय के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा।

वहीं, मृतक गूगन के शव का मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मृतक विजय के भाई पवन के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मृतक के स्वजनों ने बताया कि पवन अपने भाई विजय के साथ फ्रांसी गांव में गुगन से मिलने के लिए गए थे।

बुधवार शाम को तीनों बाइक पर सवार होकर फ्रांसी गांव से अग्रोहा आ रहे थे। जब वे अग्रोहा के पास पहुंचे तो ट्रेक्टर-ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी। जिस कारण तीनों घायल हो गए और राहगीरों ने उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया।