    हरियाणा में दो दोस्तों ने खाई थी शादी नहीं करने की कसम, एक ने तोड़ी कसम तो दूसरे ने सल्फास खाकर दे दी जान

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    हिसार में दो दोस्तों के शादी न करने की कसम खाने के बाद एक दोस्त के युवती से शादी करने की बात कहने पर 20 वर्षीय जतिन ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। जह ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिसार में दोस्त ने शादी न करने की कसम तोड़ी तो युवक ने सल्फास खाकर दी जान।

    जागरण संवाददाता, हिसार। दो दोस्तों ने शादी न करने की कसम खाई। शनिवार को एक दोस्त ने अपने दोस्त के सामने युवती से शादी करने की बात रखी तो तैश में आए जहाजपुल एरिया में रहने वाले 20 साल के जतिन ने रात करीब आठ बजे सैनियान मुहल्ला में सल्फास खा ली। जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई।

    पता चलने पर स्वजनों ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के पिता ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस स्वजनों के साथ सैनियान मुहल्ला गई और वहां से फुटेज हासिल की। फिर स्वजन पोस्टमार्टम करवाने पर राजी हुए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव स्वजन को सौंप दिया।

    दोनों अक्सर रहते थे साथ

    जहाजपुल एरिया के रहने वाले छोटा ने बताया कि उसका बेटा जतिन राजगुरु मार्केट में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। काफी समय से एक युवक के साथ उसकी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ में रहते थे। उन्होंने बताया कि बेटे और उसके दोस्त ने कभी शादी न करने की कसम खाई।

    दोनों में अक्सर फोन पर भी काफी बातें होती थी। शनिवार रात को भी वह दुकान पर गया और उसने फोन कर जतिन को अपने पास बुलाया था। उसके बाद दोनों सैनियान मुहल्ला में गए। वहां पर उसके दोस्त ने बताया कि वह एक युवती के साथ शादी कर रह रहा है।

    उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर बेटे ने सैनियान मुहल्ला में ही सल्फास की गोली खा ली। उसके बाद फोन कर इस बारे में बताया। पता चलने पर मौके पर पहुंचे और उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    सुबह में पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार

    रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे जतिन का शव एंबुलेंस के जरिए नागरिक अस्पताल लाया गया। साथ में उनके स्वजन और डोगरान मुहल्ला पुलिस चौकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया।

    जब पुलिस ने स्वजनों को बयान दर्ज करवाने को कहा तो मृतक के पिता छोटा ने बयान देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जतिन सल्फास कहां से लेकर आया। उसके दोस्त ने ही उसे सल्फास दी है। उसके कहने पर ही जतिन ने सल्फास खा ली और उसकी जान चली गई।

    फिर पुलिस मृतक के स्वजनों को लेकर सैनियान मुहल्ला गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद स्वजन पोस्टमार्टम करवाने पर तैयार हुए। डोगरान मुहल्ला चौकी इंचार्ज एएसआई सुभाष का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।