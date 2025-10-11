Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, छह भैंसों की दर्दनाक मौत

    By Chetan Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    बीती रात नारनौंद के गांव पाली में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण छह पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। गांव निवासी भूप सिंह के पशु बाड़े में आग लगने से चार भैंसें, एक कटड़ी और एक झोटी जिंदा जल गईं। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाली में शार्ट सर्किट से लगी आग, छह भैंसों की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, नारनौंद गांव पाली में बीती रात करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसे में छह पशुओं की जान चली गई। गांव निवासी भूप सिंह के पशु बरामदे में अचानक बिजली के शार्टसर्किट से आग लग गई, जिससे पूरा बरामदा आग की लपटों में घिर गया। हादसे के वक्त घर मालिक भूपसिंह अपने दूसरे घर में सो रहे थे। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने फोन कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड व नारनौंद थाना पुलिस को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, तब तक भारी नुकसान हो चुका था। मिली जानकारी के अनुसार जिस बरामदे में पशु बंधे थे, वहीं पर ट्रैक्टर के डीजल तेल का ड्रम भी रखा हुआ था।

    आग लगते ही ड्रम में रखे तेल ने लपटों को और भड़का दिया। इससे कुछ ही मिनटों में पूरा पशु शेड जलकर राख हो गया। बरामदे की छत कड़ियों की बनी होने से वह भी जलकर ढह गई और मालवा नीचे गिरने से पशु बाहर नहीं निकल पाए। आगजनी में भूप सिंह की चार भैंसें, एक कटड़ी और एक झोटी जिंदा जल गईं। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं।

    ग्रामीणों ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड कुछ देर और देर से पहुंचती तो आसपास के मकानों में भी आग फैल सकती थी। सूचना के बाद नारनौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। साथ ही पशु चिकित्सक की टीम ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे में भूप सिंह को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

    विधायक जस्सीपेटवाड़ ने भी गांव में पहुंचकर पीड़ित किसान का हालचाल पूछा। सरकार से पीड़ित किसान की सहायता देने की गुहार लगाते हुए कहा कि पीड़ित किसान को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए ताकि किसान के नुकसान की भरपाई हो सके।