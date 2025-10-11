हिसार में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, छह भैंसों की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, नारनौंद। गांव पाली में बीती रात करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसे में छह पशुओं की जान चली गई। गांव निवासी भूप सिंह के पशु बरामदे में अचानक बिजली के शार्टसर्किट से आग लग गई, जिससे पूरा बरामदा आग की लपटों में घिर गया। हादसे के वक्त घर मालिक भूपसिंह अपने दूसरे घर में सो रहे थे। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने फोन कर दी।

ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड व नारनौंद थाना पुलिस को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, तब तक भारी नुकसान हो चुका था। मिली जानकारी के अनुसार जिस बरामदे में पशु बंधे थे, वहीं पर ट्रैक्टर के डीजल तेल का ड्रम भी रखा हुआ था।

आग लगते ही ड्रम में रखे तेल ने लपटों को और भड़का दिया। इससे कुछ ही मिनटों में पूरा पशु शेड जलकर राख हो गया। बरामदे की छत कड़ियों की बनी होने से वह भी जलकर ढह गई और मालवा नीचे गिरने से पशु बाहर नहीं निकल पाए। आगजनी में भूप सिंह की चार भैंसें, एक कटड़ी और एक झोटी जिंदा जल गईं। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं।

ग्रामीणों ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड कुछ देर और देर से पहुंचती तो आसपास के मकानों में भी आग फैल सकती थी। सूचना के बाद नारनौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। साथ ही पशु चिकित्सक की टीम ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम करवाया। हादसे में भूप सिंह को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।