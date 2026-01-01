Language
    हिसार के राजीव नगर में बाइक सवार तीन युवकों ने घर के बाहर की फायरिंग, दहशत का माहौल

    By Suresh Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:17 PM (IST)

    हिसार के राजीव नगर में मंगलवार रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना के बाद लोगों में हड़कंप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के राजीव नगर में मंगलवार रात को बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई।

    फायरिंग होने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायरिंग करने की वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ईश्वर सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ फायरिंग करने का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।


    पुलिस को दी गई शिकायत में राजीव नगर में रहने वाले ईश्वर ने बताया कि वह पशुओं की डेयरी चलाता है। मंगलवार रात करीब आठ बजे वह अपने घर के बाहर अलाव सेक रहा था। इसी दौरान कपिला गोशाला की तरफ से तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए। बाइक रोकने के बाद युवक ने एक के बाद एक तीन फायर किए।

    फिर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए और 112 पर काल कर मामले की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस को वारदात स्थल से गोली का एक खाली खोल बरामद किया। एचटीम थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया की शिकायत के आधार पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।