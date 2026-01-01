हिसार के राजीव नगर में बाइक सवार तीन युवकों ने घर के बाहर की फायरिंग, दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के राजीव नगर में मंगलवार रात को बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई।

फायरिंग होने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायरिंग करने की वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ईश्वर सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ फायरिंग करने का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।





पुलिस को दी गई शिकायत में राजीव नगर में रहने वाले ईश्वर ने बताया कि वह पशुओं की डेयरी चलाता है। मंगलवार रात करीब आठ बजे वह अपने घर के बाहर अलाव सेक रहा था। इसी दौरान कपिला गोशाला की तरफ से तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए। बाइक रोकने के बाद युवक ने एक के बाद एक तीन फायर किए।