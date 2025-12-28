हिसार में स्कूटी पर सवार होकर आए दो चोर, पुलिस कर्मी के घर से जेवरात और नकदी लेकर हुए फुर्र
हिसार में एक पुलिसकर्मी के घर से दो चोर स्कूटी पर सवार होकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोरों को घर में घुस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के राजीव नगर में रहने वाले और पुलिस विभाग में कार्यरत एएसआइ सुरेश कुमार के बंद आवास में चोरी की वारदात हुई। शुक्रवार देर रात स्कूटी पर सवार होकर दो युवक आए और दरवाजे पर लगे ताले तो तोड़ कर घर के अंदर से सोना-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। सुबह पड़ोसियों ने इस बारे में पुलिस कर्मी को सूचना दी।
उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया। वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। पता चलने पर एचटीएम थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं एक आवास के बाहर लगे सीसीसीवी कैमरे की फुटेज हासिल की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की तरफ से एरिया में रात के समय कोई गश्त नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
