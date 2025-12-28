Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिसार में स्कूटी पर सवार होकर आए दो चोर, पुलिस कर्मी के घर से जेवरात और नकदी लेकर हुए फुर्र

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    हिसार में एक पुलिसकर्मी के घर से दो चोर स्कूटी पर सवार होकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोरों को घर में घुस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के राजीव नगर में रहने वाले और पुलिस विभाग में कार्यरत एएसआइ सुरेश कुमार के बंद आवास में चोरी की वारदात हुई। शुक्रवार देर रात स्कूटी पर सवार होकर दो युवक आए और दरवाजे पर लगे ताले तो तोड़ कर घर के अंदर से सोना-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। सुबह पड़ोसियों ने इस बारे में पुलिस कर्मी को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया। वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। पता चलने पर एचटीएम थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं एक आवास के बाहर लगे सीसीसीवी कैमरे की फुटेज हासिल की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की तरफ से एरिया में रात के समय कोई गश्त नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।