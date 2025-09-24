पंचकूला में खेल महाकुंभ शुरू, CM नाबय सैनी ने खिलाड़ियों को कर दिया मालामाल, पढ़ें किसको क्या मिला

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने पैरा-ओलिंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रोत्साहन राशि दी। सैनी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पेरिस में हुए पैरा-ओलिंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक अर्जित किए। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 प्रशिक्षकों को 3 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि दी गई। उत्कृष्ट खिलाड़ियों, राष्ट्रीय खेल-2025 के स्वर्ण पदक विजेताओं, 75 उत्कृष्ट खेल नर्सरियों के इंचार्ज और खेल विभाग के 75 उत्कृष्ट कोच को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2017 में स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। तब से अब तक पांच खेल महाकुंभों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इस साल 2 अगस्त से 4 अगस्त तक आयोजित पहले चरण में 26 खेलों में 15,410 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब दूसरे चरण में 9,959 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की श्रेष्ठ पाठशाला हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1,489 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें 8-14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये और 15-19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाता है।

अब तक खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपये की राशि जारी की मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब तक सरकार की ओर से खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपये की इनाम राशि जारी की जा चुकी है। 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को 69.91 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी तरह अब तक 15,634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे किसी भी संसाधन की कमी के बिना अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

खेल मंत्री ने किया नीरज चोपड़ा का बचाव, बोले-वे देश का गौरव कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल महाकुंभ की सफल शुरुआत हुई है और यह मंच खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल के जवाब में खेल मंत्री ने उनका बचाव किया और कहा कि नीरज चोपड़ा देश का गौरव हैं। वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।”